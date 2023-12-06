اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فلسطين تُطالب بتدخل دولى لمنع مسيرة لمُستوطنين تعتزم اقتحام القدس والأقصى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:11 م
فلسطين تُطالب بتدخل دولى لمنع مسيرة لمُستوطنين تعتزم اقتحام القدس والأقصى رياض المالكى
أ ش أ

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/، بتدخل دولى وأمريكى عاجل لوقف مسيرة يمينية مُتطرفة يعتزم مُستوطنون مُتطرفون القيام بها للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك غدًا الخميس، تحت شعار فرض السيطرة اليهودية على القدس والأقصى

وقالت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم - إن هذه المسيرة هى الأكثر استفزازًا خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها ساحة الصراع


وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المسيرة وتداعياتها على الأوضاع فى القدس الشرقية المحتلة، وتؤكد أنها اعتداء صارخ على الشعب الفلسطينى وعلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات فى القدس المحتلة، كما أنها انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التى تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهى عاصمة دولة فلسطين







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