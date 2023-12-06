اليوم السابع
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غيوم وانخفاض درجات الحرارة فى الإسكندرية.. والصغرى 12 درجة "صور"

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:37 ص
غيوم وانخفاض درجات الحرارة فى الإسكندرية.. والصغرى 12 درجة "صور" حالة الطقس
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الاربعاء ،حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار منذ ساعات الصباح، من سقوط أمطار مع انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس مائل للبرودة وتكون درجات الحرارة اليوم العظمي 22 درجة والصغري 12 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء  طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.
 
السحب-اليوم-علي-الإسكندرية
السحب اليوم علي الإسكندرية

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تكاثر السحب على الاسكندرية

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سحب علي مناطق متفرقة بالإسكندرية

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سحب علي وسط الإسكندرية

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سحب منخفضة علي محافظة الإسكندرية

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