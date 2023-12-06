طقس مشمس مائل للبرودة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد فرج

رصد اليوم السابع اليوم، الأربعاء طقسا مشمسا مائلا للبرودة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد تزامناً مع التغيرات المناخية ما أدى إلى حالة من النشاط التجارى بكافة الأسواق التجارية.

كما رصدت اليوم السابع سيولة مرورية تشهدها الشوارع والميادين فى كافة الأحياء بالمحافظة فضلاً عن رحلات اليوم الواحد إلى المناطق التراثية والتاريخية بمدينة بورفؤاد التى تقع على ضفاف قناة السويس ومرفق المعديات الذى يربط بين المدينتين ويعمل على مدار الـ24 ساعة لنقل المواطنين والزائرين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.