ضبط عصابة تسرق المساكن فى طنطا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الغربية -الشرقية) والأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميلين سيئى النية - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول طنطا) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" بدائرة القسم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 22 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان) حال قيامهما بسرقة عدد 17 بوابة حديدية خاصة "بمقابر" إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق ..بحوزتهما (سلاح أبيض"سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهما الإجرامى – دراجة نارية "تروسيكل")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز .. كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما " سئ النية" ( عامل خردة – مقيم بدائرة المركز ) "تم ضبطه".