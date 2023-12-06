ضبط طن سكر مجهول المصدر خلال حملة تموينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن سكر مجهول المصدر محمل على سيارة بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بمركز ومدينة الزقازيق، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية و السيد بلاسي مساعد مدير المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين مدينة الزقازيق والمكونه من عبد الله اسماعيل مدير الإدارة و أحمد مرسي رئيس الرقابة التموينية و محمد الفرماوي المفتش بالادارة وتمكنت الحملة من ضبط سياره نقل شيفروليه محمله بسكر ابيض نقي بكمية قدرها طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير شراء وغير مدون على العبوات الحاوية للسكر سعر البيع للمستهلك وتم تحرير المحضر رقم 16515 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة و التحفظ على الكمية المضبوطه ووضعها في احدى الجمعيات الإستهلاكية لحين صدور قرار من النيابة العامة بهذا الشأن..

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 16514 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن البيع باحدى الجمعيات الإستهلاكية لقيامه ببيع سكر ابيض أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على عدد 11 كيلو جرام سكر على ذمه المحضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.