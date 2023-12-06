اليوم السابع
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ضبط شخص لاتهامه بتزوير المحررات والأوراق الرسمية فى القاهرة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:39 ص
ضبط شخص لاتهامه بتزوير المحررات والأوراق الرسمية فى القاهرة تزوير اوراق - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعفاء الجمركى لظروف الإعاقة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى.






يزور المحررات

تزوير المحررات الرسمية

تزوير اوراق




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