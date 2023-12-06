صحة قنا تعلن عن قافلة طبية بنجع الحجيرات فى قوص ضمن حياة كريمة

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا انطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الحجيرات التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، وذلك على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة، والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان، كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدى لها.

ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والتى تأتى ضمن "حياة كريمة"، وتهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.