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شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:05 م
شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 ديسمبر حتى الإثنين المقبل 11 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 

- الأربعاء 6 ديسمبر:

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 9 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 7 ديسمبر:

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الجمعة 1 ديسمبر:

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- السبت 9 ديسمبر والأحد 10 ديسمبر:

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 

- الإثنين 11 ديسمبر:

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.






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