شبورة كثيفة على الطرق الزراعية.. و"المرور" تناشد السائقين توخى الحذر

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت هيئة الأرصاد قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما متوقع اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء

: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.