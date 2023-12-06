شاهد تماثيل ولوحات العائلة فى مصر القديمة بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة عدة قطع أثرية مختلفة، من ضمنها تماثيل ولوحات عن العائلة فى مصر القديمة، أغلبها تماثيل ولوحات حجرية توضح فكرة ترابط الأسرة المصرية القديمة.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية، إن ما ركز عليه الفنان المصري القديم ووضح جليًا في نحته لهذه اللوحات والتماثيل العائلية، كانت الوحدة العائلية المكونة من الأب والأم والأطفال هي الركيزة الأساسية التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة، حيث يتجلى ذلك بوضوح في العديد من التماثيل واللوحات التي تصور الزوج والزوجة معاً.

واضاف أن عادة ما كان الابن الأكبر يصور على اللوحات الجنائزية وهو يقدم القرابين إلى والديه، بل وأحيانًا ما كانت شجرة النسب لعدد من الأسلاف تسجل على اللوحات أو في مقاصير المقابر، وقد ترسخ مفهوم الترابط العائلي في مصر القديمة كنتيجة تلقائية ومباشرة للعقيدة الدينية عند المصري القديم فقد تشكلت الديانة المصرية القديمة في الأساس وفقًا للمفهوم الأسري الذي يظهر على هيئة ثالوث من زوج من المعبودات ذكر وأنثى بالإضافة إلى طفلهما الإلهي.

وتابع : أن كان أشهرهم على الإطلاق أوزوريس وإيزيس مع أبنهما حورس والذين شكلواً معا ثالوثهم الخاص بهم والأشهر في تاريخ وديانة مصر القديمة.