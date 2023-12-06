اليوم السابع
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سماء الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون على متنها 650 سائحا.. صور

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:50 ص
سماء الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون على متنها 650 سائحا.. صور رحلات البالون الطائر فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، حيث خرجت بسماء البر الغربي 25 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 650 سائحا من حول العالم، تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويقول مصدر بأرض مطار البالون الطائر، إنه خرجت اليوم 25 رحلة بالون من أرض المطار اليوم على متنها 650 سائح من حول العالم، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

تحليق 25 رحلة بالون على متنها 650 سائح من حول العالم
تحليق 25 رحلة بالون على متنها 650 سائح من حول العالم

 

خروج الرحلات من أرض مطار البالون بالبر الغربى
خروج الرحلات من أرض مطار البالون بالبر الغربى

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون على متنها 650 سائح
سماء الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون على متنها 650 سائح

 







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