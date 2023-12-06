روسيا: مخاطر المواجهة مع "الناتو" تزداد مع احتمال تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مخاطر المواجهة مع حلف "الناتو" تزداد مع احتمالية تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" وتورط الحلف أكثر في الصراع بأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، "إن دول حلف "الناتو" تواصل تسليح أوكرانيا بشكل مكثف، وخطوتهم التالية هي تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات تكتيكية من نوع إف-16".

وأضافت "لقد كانوا يتحدثون عنها لفترة طويلة وأنشأوا تحالفًا منفصلاً بالكامل من الدول، التي ستزود نظام كييف بهذه الطائرات وتدريب الطيارين الأوكرانيين".

وتابعت زاخاروفا:"مع الأخذ بالاعتبار تدمير جزء كبير من البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، فمن المحتمل أن تتمركز هذه المقاتلات الأمريكية في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا، وبالتالي يتورط حلف شمال الأطلسي بشكل أعمق في الصراع الأوكراني"، موضحة أن الحلف يشن حربا هجينة ضد بلادها تحت شعار إنقاذ أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تتزايد أكثر.