رفع ما يقرب من 40 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 35 الف 980 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 1799 نقلة خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث تم رفع 8820 طن قمامة ومخلفات مباني من "النقطة الوسيطة بالغار - منطقة الجمباز" بمركز الزقازيق بواقع 441 نقلة ، بالإضافة لرفع 5520 طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز أبو كبير بواقع 276 نقله ،ورفع 240 طن مخلفات مبانى من حي أول الزقازيق بواقع 12 نقلة فضلاً عن رفع 17660 طن قمامة ومخلفات مباني من المقلب العمومي بمركز بلبيس بواقع 883 نقلة كما تم رفع 3740 طن قمامة ومخلفات مباني من محيط مصرف أكوه بمدينة القنايات بواقع 187 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.