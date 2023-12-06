رصف عدد من الشوارع بالعمرانية فى الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية.. صور

كتبت - مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع أحمد الفيومى ومدرسة الصنايع بحي العمرانية، حيث تم وضع طبقه الأسفلت وجارٍ استكمال أعمال الرصف، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والمتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية من طبقة الرصف وأرصفة المشاة ودعم الطرق بأعمدة الإنارة اللازمة، مع مراعاة تدعيم الشوارع ببالوعات صرف للأمطار لتساهم في تصريف مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

يُذكر أن قطاع العمرانية الشرقية شهد مؤخرًا رصف وتطوير 5 شوارع حيوية وهم شارع الجزائر والعيد والهادي والبوسطة وامتداد البوسطة (عبد الصمد)، وذلك بإجمالي أطوال 8.2 كم، بالإضافة إلى تطوير 8 شوارع ببلاط الانترلوك، شملت شارع تحتمس وشارع عمار بن ياسر وشارع بن خلدون وشارع أسامة بن زيد وشارع علي ابن أبي طالب وشارع فاطمة الزهراء وشارع صفوت وشارع التوني.