رئيس حملة السيسي: مرشحنا كان يعمل على مدار الساعة ولا ينتظر جزاء ولا شكورا

كتب محمود العمرى

وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لحزب حماة الوطن لتنظيم المؤتمر الختامي الحاشد، قائلا: "نشكركم على حالة الزخم الحقيقية التي أحدثتموها في الشارع المصري وما انعكست به على الانتخابات الرئاسية".

وقال إنه على مدار تسع سنوات نفذت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، آلاف المشروعات وهو ما كشفه مؤتمر حكاية وطن على مدار 3 أيام، ورغم ما سرده المؤتمر من إنجازات ولكن ليست كل الإنجازات، فما تحقق نعجز عن إدراكه واستيعابه ويحتاج إلى أيام وأيام.

وحول القضية الفلسطينية أكد المستشار محمود فوزى: "رئيسنا اشتغل على مدار الساعة ولا ينتظر جزاء ولا شكورا وحرص على وضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي"، موضحا أن من يردد أن موقف مصر وقوته يتعلق بتزامن أحداث غزة مع الانتخابات الرئاسية أقول له "موقفنا المصري لن يتغير حتى وإن لم تكن هناك انتخابات رئاسية لن يتغير موقفنا ولا تصفية للقضية الفلسطينية ونرفض سياسة العقاب الجماعي".

وحضر فعاليات المؤتمر الختامي لحزب حماة الوطن باستاد بتروسبورت لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته منذ قليل، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بجانب آلاف الأعضاء من القواعد الحزبية والمواطنين.