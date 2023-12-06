رئيس بلدية رفح بغزة: نحتاج لوقف إطلاق النار .. وشعبنا يرفض التهجير لمصر

كتب أحمد جمعة

أعرب رئيس بلدية رفح الفلسطينية الدكتور أحمد الصوفي، اليوم الأربعاء، أن أعداد النازحين الفلسطينيين تتزايد بشكل مستمر خاصة بعد بداية الهجوم علي جنوب قطاع غزة.

وأوضح رئيس بلدية رفح الفلسطينية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البنية التحتية في رفح قديمة ولم يتم تحديثها منذ 20 سنة ومع زيادة السكان الهائلة لم تعد البلدية قادرة علي تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو الاستعمال.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في رفح بحاجة إلى عدة احتياجات بشكل ملح، أولها وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل، مؤكدا أنه لا أحد من الشعب الفلسطيني يريد التهجير إلى مصر.

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، أن 73 شهيدا و123 إصابة هو إجمالى ما وصل إلى مستشفى شهداء الاقصى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتقى شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلى استهدف مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين بحى الزيتون.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين النازحين جراء إطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيرة تجاه مدرسة صلاح الدين للنازحين فى حى الرمالى الشمالى، وذلك مع ترديد مناشدات لسيارات الإسعاف بالتوجه لنقل الجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا فى مخيم النصيرات وسط غزة ما أدى إلى إصابات، وأطلق الاحتلال قنابل فسفورية فى محيط منطقة الترنس والسوق بمخيم جباليا شمالى قطاع غزة.

وارتقى 10 شهداء فلسطينيين على الأقل إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا فى شارع النفق بمدينة غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ"اليوم السابع" أن القصف العشوائى المستمر منذ ساعات على منازل الفلسطينيين فى مناطق اليرموك والصحابة والشعبية وشارع النفق ومحيط مفترق الغفرى وسط مدينة غزة، أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء المدنيين المتواجدين فى هذه المناطق.

وأشار المستشفى الأوروبى فى غزة إلى وصول 7 شهداء و59 إصابة إلى المستشفى خلال الساعات الماضية جراء القصف الإسرائيلى، وقصفت قوات الاحتلال مدرسة فلسطين للنازحين فى جباليا مع تسجيل عدد كبير من الشهداء والإصابات.

فيما استقبل مجمع ناصر الطبى ثلاثة شهداء بينهم طفل فى قصف إسرائيلى لمدرسة إيواء للاجئين، وأطلق الطيران المروحى الإسرائيلى النار تجاه المناطق الشرقية لخان يونس إلى جانب إطلاق قنابل دخانية صوب مدرسة للنازحين قرب دوار بنى سهيلا.

ونفذت آليات الاحتلال الإسرائيلى عمليات تجريف وتدمير واسعة فى بلدات بنى سهيلا وعبسان والقرارة.