اليوم السابع
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رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الرئاسة يزور القومى لحقوق الإنسان

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:25 م
رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الرئاسة يزور القومى لحقوق الإنسان جانب من اللقاء
بيشوى رمزى

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التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بالسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الثلاثاء بمقر المجلس.
 
وأشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره مؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتضطلع بدور هام في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في مصر.
 
من جهتها، أشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجلس يعتبر من أولى المؤسسات التي تابعت الانتخابات في جمهورية مصر العربية، كما تناولت الدور الذي سيضطلع به المجلس خلال الانتخابات المقبلة من خلال تواجد متابعيه في مختلف المحافظات المصرية خلال أيام الاقتراع.
 
أكد الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات المقبلة، كما رحب الجانبان باستمرار التعاون بينهما في مجال الانتخابات.
 
 
 






الجامعة العربية

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موعد الانتخابات الرئاسية

اول ايام الانتخابات الرئاسية

مشيرة خطاب




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