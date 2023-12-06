حياة كريمة بالأقصر.. تعرف على أبرز الأعمال اليومية فى قرى إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز الأعمال الجارية داخل القرية، ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مدينة إسنا..

1. تجرى أعمال فتح وتمهيد الشوارع المؤدية للوحدات السكنية وسوق حاجر كومير استعداداً للرصف

2. يجرى العمل فى أعمال الصرف الصحى فى نطاق قرية الحلة

3. يتم العمل فى تحويل مسار وإحلال وتجديد خطوط المياه بقرية الحلة

4. يجرى العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض التى تم تسليمها بقرية الحليلة

5. جارى العمل فى حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية

6. يتم العمل في مشروع الصرف الصحى بقرية العضايمة بمجلس قروى كومير

7. يجرى العمل في إنشاء سوق الخضر والفاكهة بقرية حاجر كومير

8. يتم العمل فى صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمنطقة بدير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا

9. يجرى استمرار العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة والطرق بقرية السريب وحاجر كومير

10. يتم العمل فى رصف الطرق المؤدية إلى مجمع الخدمات والسوق التجارى والعمارات السكنية ووحدة الإطفاء بقرية الدير

11. تتم أعمال حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية

12. تم العمل على زراعة الأشجار أمام مجمع الخدمات بقرية الشغب

13. تم البدء فى قص وتهذيب وتجميل الأشجار بمدخل الحلة

14. تجرى أعمال قص وتهذيب أشجار الجهنمية والكيلوكارتس من منطقة المسلة حتى موقف الأقاليم

15. يتم العمل فى صيانة الكشافات داخل قرية الكيمان



إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بقرية الحليلة



أعمال الصرف الصحى فى نطاق قرية الحلة



أعمال فتح وتمهيد الشوارع المؤدية للوحدات السكنيه وسوق حاجر كومير



الصرف الصحى فى قرية الحلة وتحويل مسار وإحلال وتجديد خطوط المياه



العمل بفتح وتمهيد الشوارع المؤدية للوحدات السكنيه وسوق حاجر كومير