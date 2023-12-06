اليوم السابع
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حكاية وطن.. 4 مبادرات هامة أطلقتها الدولة لنشر التسامح الدينى والمجتمعى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:43 ص
حكاية وطن.. 4 مبادرات هامة أطلقتها الدولة لنشر التسامح الدينى والمجتمعى مسجد وكنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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دائما ما تهتم الدولة المصرية بدعم أسس المواطنة والعيش المشترك، ونشر ثقافة التسامح الدينى ونبذ العنف والتطرف وتعمل على نشر مبادى الوحدة الوطنية وتنظم القوافل الدينية المختلفة مع اهتمامها ببناء دور العبادة عبر إصدار قانون إنشاء دور العبادة فى 2017.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة لنشر التسامح الدينى والمجتمعى.
 
 

مبادرة كلنا مصريين

: تم إطلاقها فى الأقصر وتهدف لتنمية الوعى بالمواطنة القائمة على الهوية شارك 220 فرد من الأطفال والشباب
 

مبادرة جيل جديد.. حلم كبير

: مبادرة نفذها مجموعة من الشباب الأكاديميين بالمنيا بالتعاون مع جامعة المنيا وشارك فى المبادرة 150 طفلا وتضمن ورش حكى وألعاب جماعية عن قبول الآخر.
 

مبادرة الكل واحد

: نفذها مجموعة من القادة الدينيين بالمنيا وشارك فيها 200 شاب من المسلمين والمسيحيين فى سن من 16-20
 

مبادرة طلاب بلا تميز

: نفذها لجنة من شباب الأكاديميين بأسوان بالتعاون مع جامعة أسوان وشارك فيها 600 طالب. 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

حكايه وطن

مبادره حكايه وطن



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