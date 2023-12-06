اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حكاية وطن.. منع الصرف الصناعى على نهر النيل بخطط إصحاح بيئى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:54 ص
حكاية وطن.. منع الصرف الصناعى على نهر النيل بخطط إصحاح بيئى مياه الصرف الصناعى - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مجال تحسين نوعية المياه تنفيذ العديد من المشاريع، ضمن حكاية وطن التى لا تنتهى فى خطط القيادة السياسية على مدار 10 سنوات ، حيث انه لم تقل نوعية المياه عن اهتمام القيادة السياسية بتحسين نوعية وجودة الهواء، فوضعت الخطط ونفذتها بحسم ودأب من أجل تحسين نوعية المياه.
 
من أهم مشروعات تحسين نوعية المياه مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بتكلفة وصلت  25 مليون دولار، لخفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط شركة أبو قير للأسمدة وذلك بمقدار 4.457 طن لكل عام.
  ‏
‏من أهم المشروعات أيضا مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص، للحد من الصرف الصناعي غير المباشرعلي نهر النيل، بتكلفة وصلت 91 مليون جنيه.
  ‏
تركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت للحد من الصرف مباشر علي نهر النيل بتكلفة 1.9مليون يورو، كما تم  وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل، ومتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 12 موقع تابعة لـتسع شركات، 
 
 






حكاية وطن

الملف البيئى

البيئة

الاستثمار البيئي

عمال النظافة

المخلفات الخطرة

القمامة

البيوحاز

المخلفات الصلبة

تلوث الهواء

الصرف على نهر النيل

الصرف الصناعى



الموضوعات المتعلقة

"حكاية وطن"ملحمة تتصدرها استثمارات بـ300 مليون يورو لمواجهة التلوث الصناعى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:36 م

حكاية وطن.. مصر أكثر الدول العربية إنتاجا للهيدروجين الأخضر بقدرة 12مليون طن سنويا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:42 م

حكاية وطن.. 9 ملايين دولار منحة لدعم الرعاية الصحية فى القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:00 ص

حكاية وطن.. جهود الدولة لإتاحة مسارات متنوعة من التعليم الجامعى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:05 ص

"حكاية وطن" مصر تتنفس هواء نقى وتشرب مياه نظيفة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة