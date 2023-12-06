حكاية وطن.. منع الصرف الصناعى على نهر النيل بخطط إصحاح بيئى

كتبت منال العيسوى

شهد مجال تحسين نوعية المياه تنفيذ العديد من المشاريع، ضمن حكاية وطن التى لا تنتهى فى خطط القيادة السياسية على مدار 10 سنوات ، حيث انه لم تقل نوعية المياه عن اهتمام القيادة السياسية بتحسين نوعية وجودة الهواء، فوضعت الخطط ونفذتها بحسم ودأب من أجل تحسين نوعية المياه.

من أهم مشروعات تحسين نوعية المياه مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بتكلفة وصلت 25 مليون دولار، لخفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط شركة أبو قير للأسمدة وذلك بمقدار 4.457 طن لكل عام.

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‏من أهم المشروعات أيضا مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص، للحد من الصرف الصناعي غير المباشرعلي نهر النيل، بتكلفة وصلت 91 مليون جنيه.

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تركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت للحد من الصرف مباشر علي نهر النيل بتكلفة 1.9مليون يورو، كما تم وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل، ومتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 12 موقع تابعة لـتسع شركات،