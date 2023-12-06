حكاية تمثال الإسكندر الأكبر بساحة مكتبة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

يعد تمثال الإسكندر الأكبر للنحات جون باباس؛ من أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية، الموجود فى ساحة البلازا بالمكتبة، وهو تمثال نصفي مصنوع من خامة البرونز، يقع بساحة الحضارات، وتم إهداء هذا العمل الفني من قبل وزير الثقافة اليوناني لمكتبة الإسكندرية وقت افتتاحها الرسمي.

الإسكندر الأكبر هو أحد ملوك مقدونيا الإغريق، ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ، ولد الإسكندر في مدينة بيلا قرابة سنة 356 ق.م، وتتلمذ على يد الفيلسوف والعالم الشهير أرسطو حتى بلغ سن السادس عشر، وبحلول عامه الثلاثين، كان قد أسس إحدى أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم، والتي امتدت من سواحل البحر الأيوني غربًا وصولاً إلى سلسلة جبال الهيمالايا شرقًا.

الإسكندر هو أيضا مؤسس مدينة الاسكندرية حيث أمر بالعمل على إنشاء المدينة حوالي عام 332 ق.م واتخذها الإسكندر الأكبر وخلفاؤه عاصمة حتى الفتح الإسلامي لمصر.



تمثال الإسكندر الأكبر بساحة مكتبة الإسكندرية

وتضم المكتبة حاليا ، ما يقرب من 2 مليون كتاب ، بمختلف لغات العالم ، و 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر ، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين ، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة،مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة،ناجي شاكر.. شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة ، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص ، بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط و مكتبة النشئ و مكتبة المكفوفين.