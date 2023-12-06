جولة لوزير البترول فى أجنحة شركات الحلول الرقمية لخفض الانبعاثات بـCOP28

دبى - أحمد يعقوب

فى إطار المشاركة فى فاعليات قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم جهود صناعة البترول والغاز فى تأمين إمدادات الطاقة وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاطلاع على ما تقدمه الشركات المتخصصة فى هذا الإطار، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كبار مسئولى شركة شنايدر إليكتريك، خلال زيارته لجناح الشركة، وتناول اللقاء موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومنها تنفيذ المشروع التجريبى لإدارة الغازات الدفيئة بوحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، حيث يتم إدارة الغازات الدفيئة الناتجة من استهلاكات الطاقة وكذلك حساب كفاءة المعدات فى استهلاك الطاقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى بصناعة البترول والغاز، حيث تشارك شنايدر الكتريك حالياً فى تنفيذ خطط قطاع البترول المصري للتحول الرقمي في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى ما تم تناوله حول تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقمية في مجال قياس ومتابعة ورصد الانبعاثات ،وفى مجالات التدريب وبناء القدرات فى إطار برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول.



زيارة لجناح شركة سيمنس الألمانية

وزار الوزير جناح شركة سيمنس الألمانية واستمع لعرض حول أحدث تقنيات الشركة في مجال تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية، وأنظمة تحلية المياه، والتقنيات الحديثة في مجال التحول الرقمى.

ويربط الوزارة وسيمنس عدد من أوجه التعاون منها مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بقمة المناخ فى شرم الشيخ العام الماضى حول التعاون فى البرامج التى تحقق أهداف الوزارة وتشمل التدريب فى مجالات إزالة الكربون والهيدروجين ، علاوة على التدريب العملى بمواقع مؤسسة سيمنس العالمية خارج مصر بهدف تحسين مهارات وقدرات المتدربين.



زيارة لجناح شركة إيمرسون

زار المهندس طارق الملا جناح شركة إيمرسون واستمع لعرض حول أحدث أنظمتها وتقنياتها فى مجال التحول الرقمى والحلول الرقمية بما يساهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تكلفة التشغيل وإزالة الكربون من الصناعات التقليدية مع تسريع قطاعات الطاقة الناشئة مثل الهيدروجين والوقود الحيوى.