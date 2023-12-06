جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية متنوعة من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة الخطوط الجوية الألمانية اشتبه محمود خميس مأمور اللجنه الجمركي فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحى مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.

قام محمد سيد مراد نائب مدير الاداره بتكليف محمود عبدالرافع مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 13 جراما من مادة الإمفيتامين المخدرة داخل علبة كريم نيفيا و٨ جرام من نبات الماريجوانا المخدر و3 جرامات من جوهر الحشيش المخدر.

وقام بالجرد والتحريز سهى عادل وتسنيم عبدالرازق وولاء عبدالفتاح وهانى حافظ من الأمن الجمركى

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة الخطوط الجوية الإنجليزية، اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب انجليزي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام موسي مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم فتبين وجود كثافات مختلفة .

قام مهند سامي نائب مدير الادارة بتكليف شنودة كندس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 جرام من نبات الماريجوانا و ٢ شيشة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر مخبأه في أماكن يصعب الوصول اليها .

وقام بالجرد والتحريز محمود صبري ومحمود عبد الباسط ومحمد حسن سليم ووليد زيادة من الأمن الجمركى وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 58 و59 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .