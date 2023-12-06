جد الشهيدة ريم "روح الروح": شكرى وتقديرى لـ أحمد كوكا وجموع المصريين

كتب أحمد جمعة

تقدم الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة "ريم" المعروف بـ"روح الروح" بالشكر والتقدير إلى النجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي بينديك سبور التركي على اللفتة الجميلة، بإعلان تضامنه مع حفيدته الشهيدة "ريم" التي استشهدت بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.



كوكا يدعم فلسطين

وأعرب جد الطفلة ريم في تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" عبر الهاتف من قطاع غزة عن خالص محبته وتقديره ومحبته للنجم المصري أحمد حسن كوكا ولجموع الشعب المصري لتضامنه مع "ريم"، مضيفا في حديثه: أتقدم بالشكر الجزيل والمحبة للاعب أحمد كوكا والشعب المصري العزيز على قلبي.

الموز والتفاح كانتا الفاكهة التي يفضلها الشهيدان الفلسطينيان خالد وريم، والتعلق بجدهما لم يكن بسبب إحضاره لما يطلبان، ولكن كانا أشبه بروح واحدة متجسدة في أكثر من شخص، وكما وصفهما الجد بـ "روح الروح"، هذان الحفيدان اللذان أخذا قلب وروح جدهما بعد رحيلهما، لم يذوقا الفاكهة على مدار الـ 45 يوما من الحرب، واستشهدا قبل الهدنة جراء قصف إحدى المناطق بقطاع غزة، الأمر الذي ظل على مدار أكثر من شهر، راح ضحيته أكثر من 5 آلاف شهيد من أطفال فلسطين.

في أحد الفيديوهات المتداولة حديثًا قال جد ريم وخالد أنه طوال الوقت كان يحضر لأولاد ابنته الفاكهة، وكانا يطلبونها منه، وفي هذه الفترة لم يذوقوا طعم الفاكهة بأنواعها على مدار الـ 45 يوما من الحرب، الأمر المؤلم الذي يجعله يعتصر من فراقهما، لكنه قال أن الصبر والحُلم والاحتساب الذي أصابه هو ناتج من دعوات الأمة العربية له ولأهل فلسطين، وبصلوات ودعاء المخلصين والصادقين لأجل رفع هذه الغمة عنهم.

وقاد النجم المصري أحمد حسن كوكا فريقه بينديك سبور، للتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس تركيا، عقب تسجيل هاتريك في الفوز بنتيجة 5-2 على نظيره إسبرطة 32 سبور، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس تركيا.

ونجح كوكا فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك فريق إسبرطة 32 سبور، وذلك خلال 9 دقائق، وتحديدا بالدقائق 54، 61 و 63 من زمن المباراة.

وأظهر كوكا تضامنه مع ريم طفلة غزة التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على قطاع غزة.

واحتفل كوكا بهدفه برفع قميصه كاشفا عن لقطة الجد وهو يحمل حفيدته الشهيدة مع جملة "هذه روح الروح".

وكان كوكا قد أنضم لصفوف فريق بينديك سبور، فى مطلع الموسم الحالي بعد رحيله عن فريق سبورتنج براجا البرتغالي.