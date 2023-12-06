تكثيف الجهود لدعم غير القادرين فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، جمعية الاورمان، تكثيف جهودهم، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في قري ونجوع محافظة كفرالشيخ، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الأعمار بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وقالت الدكتورة ماجدة، جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن مشاركة المتطوعين يمنحهم فرصة لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركتهم في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ خلال شهر ديسمبر وبمشاركة مئات المتطوعين ستنظم 4 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، بالإضافة إلى عمل عشرات عمليات القلب والعيون، وتنظيم معارض لتوزيع الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان، فضلا عن تنظيم احتفالات لدعم زواج الفتيات اليتيمات وتوزيع مشاريع التمكين الاقتصادي.

وأضاف شعبان،أن الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ انشائها وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعي الجميع بمجهوداتهم الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين

وأكد شعبان على أهمية العمل التطوعي حيث يُعد العمل التطوعي موردًا هائلاً متجددًا لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فالمتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها، ويتصدرون الصفوف في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وهي حالات غالبًا ما تكون شديدة الصعوبة وقاسية.