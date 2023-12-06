اليوم السابع
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تقلبات جوية بالإسكندرية.. والمواطنون يستمتعون بالطقس بعد توقف الأمطار.. لايف

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:35 ص
تقلبات جوية بالإسكندرية.. والمواطنون يستمتعون بالطقس بعد توقف الأمطار.. لايف طقس الاسكندريه اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة الإسكندرية تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية، وذلك بعد حالة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة صباح اليوم الأربعاء، واستمتع المواطنون بالطقس الدافئ على الكورنيش.
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.
 
المواطنين بالإسكندرية يستمعون بالطقس بعد توقف الأمطار
المواطنين بالإسكندرية يستمعون بالطقس بعد توقف الأمطار

 

تحسن في الأحوال الجوية وتوقف الأمطار بالإسكندرية
تحسن في الأحوال الجوية وتوقف الأمطار بالإسكندرية

 

توافد المواطنين بعد توقف الأمطار علي الإسكندرية
توافد المواطنين بعد توقف الأمطار علي الإسكندرية

 

 






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