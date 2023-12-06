تعرف على مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

تذخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باحتوائها على العديد من المراكز التعليمية والطبية والاجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع، وتأتى مجهودات الكنيسة بالتوازى مع مجهودات الدولة المصرية في الارتقاء بصحة المواطن، فمن أبرز المراكز الطبية في الكنيسة مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض والذى يعتبر واحداً من أهم المؤسسات الصحية فى الكنيسة الأرثوذكسية، فهو عبارة عن مشروع يقدم دورات تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الطبية والصحية لكبار السن.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهد ، شهد احتفالية مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، بمرور 15 سنة على افتتاحها وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.