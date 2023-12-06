اليوم السابع
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تعرف على مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض فى الكنيسة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 04:00 ص
تعرف على مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض فى الكنيسة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تذخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باحتوائها على العديد من المراكز التعليمية والطبية والاجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع، وتأتى مجهودات الكنيسة بالتوازى مع مجهودات الدولة المصرية في الارتقاء بصحة المواطن، فمن أبرز المراكز الطبية في الكنيسة مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض والذى يعتبر واحداً من أهم المؤسسات الصحية فى الكنيسة الأرثوذكسية، فهو عبارة عن مشروع يقدم دورات تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الطبية والصحية لكبار السن.
 
وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهد ، شهد احتفالية مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، بمرور 15 سنة على افتتاحها وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 

أهداف المركز

المساهمة فى نشر الوعى الصحى والثقافى بالمجتمع المحلى.

المساهمة فى تدريب الشباب من الجسنين وتأهيلهم لسوق العمل.

المشاركة فى القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات.

المشاركة فى سد إحتياج المجتمع المحلى الى التمريض و مقدمى الرعاية لكبار السن.

 

الفئات المستهدفة
 

الفئات المستهدفة هى الشباب والفتيات من سن 18 الى سن 45 من ضواحى القاهرة والأقاليم , وليس لديهم عمل ويريدون العمل فى مجال الخدمة التمريضية والرعاية الصحية لكبار السن.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديسه فيرينا



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