تعرف على أهم سلع ساهمت فى ارتفاع صادرات مصر إلى قبرص عام 2023

كتب: مدحت عادل

حقق التبادل التجارى بين مصر وقبرص ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2023، حيث سجل 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من العام، مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 21.8 %.

وأرجعت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى قبرص، حيث ارتفعت لتسجل 70.5 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 20.3%، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023، مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 36%.

وشملت قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى قبرص الحديد والصلب بقيمة 35.1 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار، بالإضافة إلى لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار، وخضروات بقيمة 1.9 مليون دولار.

وفى المقابل كانت أهم السلع التي استوردتها مصر من قبرص المراجل والآت بقيمة 2.4 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار، إلى جانب حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار، وورق بقيمة 500 ألف دولار.