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تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع غدا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:00 ص
تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع غدا وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع غدا، الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.
 
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في زيادة ضخ المعروض من السلع الغذائية  ضمن  مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وطرح السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو كما تم ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، وأن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.






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