انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة الكيماويات لدعم المرشح الرئاسى السيسى بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالى "مستقبل الأمة" للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط و المناجم و الكيماويات، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.

وقد شهد المؤتمر توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء المحافظه، للمشاركة في المؤتمر حاملين الاعلام وصور لتأيد الرئس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة الاسكندرية، بالإضافة إلى العاملين وأعضاء النقابات الفرعية ولجانها النقابية بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وكان قد أعلن عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النقابة العامة فى اتحاد العمال لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها 10، 11، و12 ديسمبر الجارى، موضحا أنه تم تشكيلها من رؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، موضحا إن الهدف من تشكيل غرفة العمليات، هو متابعة معدلات المشاركة بالانتخابات من جانب العمال، وتنظيم مشاركتهم لعدم الإخلال بمعدلات الإنتاج بمواقع العمل، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، موضحا أنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.