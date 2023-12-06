اليوم السابع: طموحات كبيرة وقيادة واعية.. مصر على أبواب فرصة تاريخية لاستكمال «المشروع الوطنى»

تحت عنوان "طموحات كبيرة وقيادة واعية.. مصر على أبواب فرصة تاريخية لاستكمال المشروع الوطنى"، تبرز النسخة الورقية من اليوم السابع في عددها الصادر، غدا الخميس، في ملف خاص، إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، وما تسعى له مصر للاستفادة من المشروع الوطنى.

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