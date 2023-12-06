الوكالة الأمريكية للتجارة: مصر ستكون رائدة في مجال خفض انبعاثات غاز الميثان

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أكدت مديرة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إينوه إيبونج ، أنه يتم التعاون مع مصر ضمن اتفاقية لخفض انبعاثات غاز الميثان من صناعات النفط والغاز والنظر في طرق تخفيفها، لافتة إلى أن مصر ستكون رائدة في هذا المجال .

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة في لقاء لقناة "سكاي نيوز"،"إنه يتم وضع خطة مع مصر لتحديد مصادر الميثان وإمكانية التعامل معها لتقليلها بأفضل شكل واستخدام الطرق البديلة"، مشيرة إلى أن الوكالة تركز على دعم مشروعات التنمية المعنية بالمناخ .

وأضافت أن الوكالة تركز في عملها على محاور الاستثمار والقيادة والابتكار، وتستثمر في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالعمل المناخي، والنظر في مشروعات التنمية لكل الأطراف للتأكد من ملائمتها لاحتياجاتهم وتقديمها للمستثمرين لتمويلها.