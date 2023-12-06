"الوطنية للإعلام" تختتم فعاليات الدورة التدريبية للواعظات والباحثات الشرعيات

كتب محمد السيد الشاذلى

اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية التخصصية للواعظات والباحثات الشرعيات لتنمية مهاراتهم الإعلامية والتى تعد سابقة هى الأولى من نوعها تقوم فيها مؤسسة إعلامية مصرية بتدريب الواعظات والباحثات الشرعيات بهدف تنمية مهاراتهم الإعلامية.

وتقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتقدير للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية للدعم المستمر الذي حقق بنجاح استمرارية عقد تلك الدورات التدريبية وبالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف .

وأكد حسين زين أن هدف تلك الدورة الفريدة من نوعها إيجاد نماذج شبابية متميزه واعية تحمل أمانة الكلمة وتتحلى بالوسطية والاعتدال وتسهم بشكل إيجابي فى تجديد الخطاب الدينى عبر رسالة إعلامية صحيحة هادفة عن تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر لمجابهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب .

ضمت الدورة التى انتهت فعالياتها اليوم 30 من الواعظات والباحثات الشرعيات ، حيث قامت الهيئة بتوفير كافة الامكانات اللازمة داخل الاستديوهات لبناء قدرات المتدربات فى مهارات التحدث لوسائل الإعلام والتدريب على مهارات الإلقاء و الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات ،

كما تم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام ساهم بشكل مباشر وكبير فى الاستفادة من الدورة التدريبية ، كما قدم معهد الإذاعة والتليفزيون جهدا كبيرا فى تقديم محاضرات مكثفة فى المجالات الإعلامية سالفة الذكر ، وتسليم شهادات اجتياز الدورة للواعظات والباحثات الشرعيات متمنين لهن مزيداً من التفوق والنجاح فى سبيل تقديم رسالة إعلامية هادفة تخدم عملية تجديد الخطاب.