"الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرا اليوم لإعلان استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الـواحدة ظهرا بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.