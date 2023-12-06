"الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرا اليوم لإعلان استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الـواحدة ظهرا بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.
"الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرا اليوم لإعلان استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:23 م
المستشار أحمد بندارى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى
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