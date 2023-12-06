الهيئة الوطنية: إنشاء لجان فرعية بانتخابات الرئاسة للوافدين بكافة المحافظات

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أنشأت لجانا فرعية بكافة محافظات الجمهورية للوافدين، للتصويت في غير موطنهم الانتخابى، وذلك بعد تلقى الهيئة عدد من الشكاوى بالمناطق السياحية المتواجد فيها الوافدين.

وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الهيئة، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات، أنه تم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية التي بها تجمعات مغتربين، وتم الإعلان عنها بموقع الهيئة لجان الوافدين منها محطة مصر بورسعيد بني سويف.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.