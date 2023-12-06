اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية: إنشاء لجان فرعية بانتخابات الرئاسة للوافدين بكافة المحافظات

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:37 م
الهيئة الوطنية: إنشاء لجان فرعية بانتخابات الرئاسة للوافدين بكافة المحافظات المستشار أحمد بنداري
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أنشأت لجانا فرعية بكافة محافظات الجمهورية للوافدين، للتصويت في غير موطنهم الانتخابى، وذلك بعد تلقى الهيئة عدد من الشكاوى بالمناطق السياحية المتواجد فيها الوافدين.

وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الهيئة، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات، أنه تم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية التي بها تجمعات مغتربين، وتم الإعلان عنها بموقع الهيئة لجان الوافدين منها محطة مصر بورسعيد بني سويف.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض،  توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

 

 

 

 







لتصويت المصريين في الداخل

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة