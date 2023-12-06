اليوم السابع
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المقار الانتخابية فى الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية.. صور

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:03 م
المقار الانتخابية فى الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية.. صور المقار الانتخابية فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ورفع الجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها فى الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

 

وفى هذا الإطار، كثف حى جنوب الجيزة جهوده لتجهيز المقار الانتخابية ومحيطها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، لضمان سير عملية الاقتراع فى هدوء ويسر، وذلك بمتابعة اللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة.

 

وشهدت الاستعدادات، تجهيز المقار بمصادر التهوية والإضاءة المناسبة وطفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى، ومظلات بعلم مصر ومقاعد وكراسى متحركة لذوى المهم وكبار السن، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات فى محيط المقار وفى الطرق المؤدية إليها، للوصول لأعلى مستوى جاهزية لها.

 

استعدادات المقار الانتخابية
استعدادات المقار الانتخابية

إحدى المقار الانتخابية
إحدى المقار الانتخابية

المقار الانتخابية
المقار الانتخابية

 







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