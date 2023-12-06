المصرية للاتصالات: انتظام خدمة الانترنت بالكامل على مستوى الجمهورية

كتبت - هبة السيد

◄ تعويض جميع العملاء بـ10 جيجابايت على جميع الباقات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

وتعرب الشركة عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بــ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت اليوم عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.