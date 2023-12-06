المرأة والشباب والابتكارات والسكان الأصليون فى المنطقة الخضراء بـCOP28

دبي: شعبان هدية





تتيح المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دبي فعاليات متنوعة تتيح للمشاركين من داعمي العمل المناخي والمبتكرين في مجال المناخ ب فعاليات تدعو إلى احتواء الجميع وتمنح الأمل وتحفز على العمل.

وخُصصت في المنطقة الخضراء، مساحات لتمثيل النساء والشعوب الأصلية وأصحاب الهمم واستعراض آرائهم وأفكارهم، والتأكيد على أهميتها وتأثيرها ضمن منظومة العمل المناخي وذلك خلال أسبوعي المؤتمر.

وتتضمن الأماكن والأجنحة الرئيسية في COP28 التي تركز برامجها على مبدأ احتواء الجميع الآتي:

جناح المرأة

جناح المرأة من الأجنحة الرئيسية في COP28 التي تركز برامجها على احتواء الجميع، والجناح مصمم على هيئة معرض يأخذ ضيوفه في رحلة شعارها "ازدهار المرأة يساوي ازدهار الإنسانية" ويؤكد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما يحتفي بإنجازات المرأة ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها، ويستكشف آفاق التعاون من أجل بناء عالم أكثر مساواة.

ويستضيف الجناح العديد من الفعاليات طوال أسبوعي المؤتمر، كما يشارك في المعرض منتدى مجلس الشباب في 8 ديسمبر في فعالية تسلط الضوء على دور المرأة والشباب في العمل المناخي والاستدامة.

دائرة الاحتفالات بالشعوب الأصلية

مساحة مخصصة للاعتراف بدور الشعوب الأصلية في المساهمة في الحوارات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ومواجهة تداعيات تغير المناخ. وتستضيف هذه المساحة مجموعة من الاحتفالات التقليدية، وفعاليات لزيادةً الوعي والمعرفة بشأن الارتباط التاريخي للشعوب الأصلية مع الأراضي والمياه والمجتمعات التقليدية، والتعرف على العادات الثقافية لمجتمعات الشعوب الأصلية.

مركز الشباب

يُعدّ مركز الشباب في المنطقة الخضراء بيت الشباب الثاني، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والنقاش حول تغير المناخ، ويعمل المركز تحت رعاية المؤسسة الاتحادية للشباب التابعة لوزارة الثقافة والشباب، وبدعمٍ من شما بنت سهيل المزروعي، وزير تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28، وهو مساحة تساعد الشباب والزوار على التعرف على فرص التمكين، وبناء تصور مشترك لمستقبل أكثر استدامة.

القصص الوطنية

يضم جناح القصص الوطنية بالمنطقة الخضراء إرثاً لأكثر من 200 دولة ومنظمة دولية شاركت في إكسبو 2020 دبي، حيث يتيح لزوار المنطقة استكشاف العالم كله في مكان واحد، ومشاهدة أعمال فنية ومشغولات تقليدية من كل قارة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الفيديو التفاعلي والمحتوى الرقمي والآلات الموسيقية وغير ذلك من جميع أنحاء العالم.



جانب من الفعاليات (1)



جانب من الفعاليات (2)