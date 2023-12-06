المدارس توجه طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت المدارس طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مشددة على أن هذا سيتم لمساعدة الطلاب وتقديم كافة التسهيلات التى تمكنهم من كتابة بياناتهم باستمارة التقدم للامتحانات، موضحة أن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية سهلة وبسيطة، وسيتم إعلانها داخل المدارس حتى يستطيع الطلاب التعرف عليها وتسجيل الاستمارة بكل سهولة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفعيل رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب التأكد من عدة أمور أثناء تسجيل الاستمارة:

- التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

- التأكيد على الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة وسيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف (12 د) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة.

- يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

- بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.