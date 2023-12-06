المؤبد لشقيقين قتلا شخصًا بشومة فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه ،والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة كل من ،" إ.ش.ج" و" أ.ش.ج" بالسجن المؤبد ،عما أسند إليهما ،والزمتهم بالمصاريف الجنائية،لاتهامهم بقتل المجنى عليه " إ.ح.إ".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10007 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بأنه على إثر حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه " إ.ح.إ" وبين المتهم الأول " إ.ش.ح"، وعلى إثرها تواصل المتهم الأول بالثانى "شقيقه" " أ.ش.ج" وأبلغه بما حدث، فتوجه كل منهما على حدة إلى محل عمل المجنى عليه بأحد الكافتيريات، واستخلص المتهم الأول شومة وترصد للمجنى عليه مستترا خلف إحدى السيارات المتواجدة بالطريق العام، وعند خروج المجنى عليه من عمله مستقلا دراجة بخارية فى طريقة، خرج المتهم الأول من مكمنه وباغته بضربه بالشومة فسقط على الأرض، إلا أن المتهمين لم يكتفيا بذلك، وانهالوا عليه بالضرب، مستخدمين أيديهم وأرجلهم بمناطق متفرقة فى جسده فأحدثا ما به من إصابات، والتى أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، ثم لاذا بالفرار.

وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى توفى بعد ذلك متأثرا باصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، ثبت من تقرير الطب الشرعى أنه بإجراء الصفحة التشريحية لجثمان المجنى عليه حدوث ضرب بشومة، أو ما فى حكمها وسحجات بالوجة تنشأ من مصادمة واحتكاك بأجسام راضية وإصابة بالرأس بما أحدثته من شرخ بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدت لغيبوبة، وتضاعفت ذلك بالتهاب رئوى وانتهت بوفاتة، وقررت إحالة المتهمان إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.