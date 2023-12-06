كتب سمير حسنى

أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام فلسطينى، بإطلاق 6 صواريخ تجاه موقع الرادار الإسرائيلي بمزارع شبعا المحتلة في جنوب لبنان.

فى غضون ذلك، اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.