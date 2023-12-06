الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين فى محور شرق خانيونس

كتب أحمد جمعة

أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، الأربعاء، تدمير دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس.

دخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، أن 73 شهيدا و123 إصابة هو إجمالى ما وصل إلى مستشفى شهداء الاقصى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتقى شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلى استهدف مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين بحى الزيتون.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين النازحين جراء إطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيرة تجاه مدرسة صلاح الدين للنازحين فى حى الرمالى الشمالى، وذلك مع ترديد مناشدات لسيارات الإسعاف بالتوجه لنقل الجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا فى مخيم النصيرات وسط غزة ما أدى إلى إصابات، وأطلق الاحتلال قنابل فسفورية فى محيط منطقة الترنس والسوق بمخيم جباليا شمالى قطاع غزة.

وارتقى 10 شهداء فلسطينيين على الأقل إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا فى شارع النفق بمدينة غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ"اليوم السابع" أن القصف العشوائى المستمر منذ ساعات على منازل الفلسطينيين فى مناطق اليرموك والصحابة والشعبية وشارع النفق ومحيط مفترق الغفرى وسط مدينة غزة، أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء المدنيين المتواجدين فى هذه المناطق.

وأشار المستشفى الأوروبى فى غزة إلى وصول 7 شهداء و59 إصابة إلى المستشفى خلال الساعات الماضية جراء القصف الإسرائيلى، وقصفت قوات الاحتلال مدرسة فلسطين للنازحين فى جباليا مع تسجيل عدد كبير من الشهداء والإصابات.

فيما استقبل مجمع ناصر الطبى ثلاثة شهداء بينهم طفل فى قصف إسرائيلى لمدرسة إيواء للاجئين، وأطلق الطيران المروحى الإسرائيلى النار تجاه المناطق الشرقية لخان يونس إلى جانب إطلاق قنابل دخانية صوب مدرسة للنازحين قرب دوار بنى سهيلا.

ونفذت آليات الاحتلال الإسرائيلى عمليات تجريف وتدمير واسعة فى بلدات بنى سهيلا وعبسان والقرارة.

وتحاصر آليات الاحتلال الإسرائيلى العديد من العائلات فى أكثر من حى ببلدة بنى سهيلا وسط مناشدات للصليب الأحمر للتنسيق لخروجهم مع تردى أوضاعهم الإنسانية ومخاوفهم من القصف العشوائى، وتمكن المواطنين من النزوح قسريا من هذه المنطقة بعد حصار دام لساعات.

واستهدف القصف المدفعى الإسرائيلى المتواصل أحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة مع تكثيف القصف المدفعى على خزاعة وعبسان والفخارى شرق خانيونس.

وبعد منتصف الليل، ارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى المناطق الغربية من خانيونس جنوبى قطاع غزة.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين باستهداف الاحتلال منزلا لعائلة يونس بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصلت الفصائل الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى محاور التوغل فى قطاع غزة، وتخوض معارك شرسة فى خانيونس، فيما تجددت الاشتباكات فى شمال قطاع غزة بعد أكثر من شهر على توغل الاحتلال فيها.

وتخوض الفصائل اشتباكات من مسافة صفر فى محاور التوغل ما أدى لمقتل عدد من الإسرائيليين وتسجيل إصابات بالغة فى صفوف جنود الاحتلال، واستهدف الفصائل منزلًا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلى بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة فى محور شرق مدينة خانيونس.