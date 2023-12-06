الشعب الجمهوري: لنا ممثلين في البرلمان بـ22 محافظة وقادرين على المنافسة بانتخابات الرئاسة

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتور إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الإدارة المدنية بحزب الشعب الجمهوري، أن لهم تمثيل قوي في مجلس النواب وتوجههم أن يكون لهم مرشح رئاسي وممارسة الحياة الديمقراطية خاصة وأن الدولة المصرية أكثر استقرار.

وأضافت ايمان طلعت، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم مارسوا الديمقراطية داخليا أولا ولهم قواعد في جميع المحافظات وممثلين في 22 محافظة، موضحة أنهم اعتمدوا خلال حملة الحزب أن المؤتمرات الخاصة بدعم المرشح الرئاسي حازم عمر تكون من خلال الكوادر.

وأشارت ايمان طلعت، إلى أنه من اللحظة الأولى أعدوا برنامج انتخابي يتحدث عن المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تخص المواطن والدولة ويطرحون الرؤية على المجموعة المنتقاة من كوادر الحزب لتوضيح رؤية المرشح الرئاسي خلال انتخابات الرئاسة.