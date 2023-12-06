اليوم السابع
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الشباب والرياضة بأسوان تنظم فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتطوع

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 04:36 م
الشباب والرياضة بأسوان تنظم فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتطوع الاحتفال باليوم العالمى للتطوع بأسوان
أسوان- صلاح المسن

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان برنامجا تطوعيا، شمل أعمال دهانات ونظافة بمركز التنمية الرياضية بمدينة أسوان الجديدة، بمشاركة 50 من أندية التطوع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

 

تضمن البرنامج التطوعى إزالة المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية والقمامة، والأتربة حول مركز التنمية الرياضية، بالإضافة إلى أعمال النظافة والدهانات للصالة والملاعب الداخلية.

 

يأتى هذا المشروع فى إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمى للتطوع على مستوى الجمهورية، وفقا لتعليمات الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.







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