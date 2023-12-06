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السيدة انتصار السيسى تتفقد الهلال الأحمر المصرى للاطلاع على مجهودات دعم غزة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:18 م
السيدة انتصار السيسى تتفقد الهلال الأحمر المصرى للاطلاع على مجهودات دعم غزة السيدة انتصار السيسى تزور مؤسسة الهلال الأحمر المصرى
كتب محمد الجالى

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تفقدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مؤسسة الهلال الأحمر المصرى، موجهة كل الشكر والتقدير إلى المؤسسة.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة". 
 
وأضافت قرينة الرئيس، أنها تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة.

مجهودات الهلال الأحمر المصرى لصالح أهالينا فى غزة
مجهودات الهلال الأحمر المصرى لصالح أهالينا فى غزة


- صورة للسيدة انتصار السيسى وسط فتيات وشباب المؤسسة
- صورة للسيدة انتصار السيسى وسط فتيات وشباب المؤسسة


السيدة انتصار السيسى تزور مؤسسة الهلال الأحمر المصرى
السيدة انتصار السيسى تزور مؤسسة الهلال الأحمر المصرى







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