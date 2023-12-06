اليوم السابع
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الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يصل إلى أبو ظبي

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:53 ص
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يصل إلى أبو ظبي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار أبو ظبي حيث تقام مراسم استقبال رسمية للضيف الروسي الرفيع والوفد المرافق له.

ووبحسب موقع روسيا اليوم، من المطار سيتجه الرئيس الروسي إلى قصر الوطن في أبو ظبي حيث سيعقد مباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيكون هذا اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، وكان الاجتماع السابق بينهما في يونيو الماضي على هامش" منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورج في أكتوبر 2022.

 







بوتين

روسيا

ابو ظبى

الامارات




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