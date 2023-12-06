الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مكتب خبراء وزارة العدل بالوادى الجديد لمقر جديد

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الوادى الجديد من مقره الحالي الى مقر جديد.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار رقم 7305 لسنة 2023 والذى تضمن نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الوادى الجديد الكائن في المبنى الملحق بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد إلى مقره الجديد الكائن في الوحدات أرقام 102 و103 و104 عمارة 101 بمشروع درة الوادي حی 25 يناير - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد.

وتضمن القرار أنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات المعنية به.