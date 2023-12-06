البرلمان الياباني يحظر استخدام القنب إلا للأغراض الطبية

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أقر مجلس الشيوخ الياباني تعديلات على قوانين مكافحة القنب والمخدرات، تشمل فرض حظر على استخدام القنب إلا للأغراض الطبية .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه بموجب القوانين المعدلة سيتم التعامل مع القنب على أنه مخدر وسيتم حظر استخدامه لمنع الشباب وغيرهم من إساءة استخدامه، لكن سيتم السماح باستخدام الأدوية المشتقة من نبات القنب، والسماح بزراعة النبات لاستخدامه بالمنتجات الطبية.

وتستخدم الأدوية المشتقة من نبات القنب في الولايات المتحدة وأوروبا لعلاج الأمراض، بما في ذلك الصرع المستعصي .. ويطالب المرضى في اليابان بإضفاء الشرعية على هذه الأدوية.