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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء  طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.






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