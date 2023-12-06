الأردن يدين سماح الاحتلال الإسرائيلى بمسيرة للمتطرفين عبر أحياء القدس

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلى بمسيرة للمتطرفين التى ستمر عبر أحياء البلدة القديمة للقدس ومروراً بالحى الإسلامى، ودعوات هؤلاء المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، فى خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة.

وحذّر الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة من استمرار مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، مؤكداً أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.



وحمّل الناطق - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /الأربعاء/ - إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذى يتزامن مع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولى بالتحرك لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.



وشدد الناطق على أن المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسى الشريف" بكامل مساحته البالغة 144 دونماً؛ هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هى الجهة صاحبة الحق القانونى الحصرى بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسى الشريف" كافة وتنظيم الدخول إليه.



وأكد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولى ولا سيما القانون الدولى الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسى الشريف"، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة.